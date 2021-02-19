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Reçete çetesi operasyonunda 41 gözaltı

19.02.2021 08:55 | Son Güncelleme:
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Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen, aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 41 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerince yürütülmekte olan "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik çalışmada, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.22 ara yakalamada ele geçirilen 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.Aralarında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C., doktorlar Z.K., İ.K., M.D.

Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen, aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 41 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerince yürütülmekte olan "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik çalışmada, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.
22 ara yakalamada ele geçirilen 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.
Aralarında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C., doktorlar Z.K., İ.K., M.D. ve A.K., 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı ve 15 diğer şahıs olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 41 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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