HABER

Reçete ile satılan hapları yasa dışı pazarlayan kalfa adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

KARAMAN'da reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı tespit edilen eczane kalfası M.A.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı tespit edilen eczane kalfası M.A. adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan S.A.'nin satışı reçeteye tabi olan bazı hapları, yasa dışı yollarla sattığı yönünde ihbar aldı. Polis, S.A.'yı takibe aldı. Eczacı kalfasına, hapları satacağı sırada suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan S.A.'nın üzerinde 545 adet farklı türde hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., adliyeye sevk edildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldüÇarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü
İş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklamaİş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Bowling salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.