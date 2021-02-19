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  4. Reçete şebekesi üyelerinin evinden Dolar ve Euro çıktı

Reçete şebekesi üyelerinin evinden Dolar ve Euro çıktı

19.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz reçete yazarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da gözaltın alındığı 41 zanlının evlerinde yapılan aramalarda 36 bin 240 Dolar, 230 Euro, 17 bin 950 lira ve çok sayıda Suriyeli kimliği çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmada, Suriyeli şahıslar muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran, Irak’a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bu şekilde 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin edildiğinde tespit etti.

Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz reçete yazarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da gözaltın alındığı 41 zanlının evlerinde yapılan aramalarda 36 bin 240 Dolar, 230 Euro, 17 bin 950 lira ve çok sayıda Suriyeli kimliği çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmada, Suriyeli şahıslar muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran, Irak’a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bu şekilde 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin edildiğinde tespit etti. 22 ara yakalamada ele geçirilen 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu tespit edildi.
Bu olaylara karıştığı öne sürülen Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı ve 15 diğer şahıs olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 41 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 201 adet 9 milimetre fişek, 3 ruhsatsız otomatik tabir edilen av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 22 adet fişek, 36 bin 240 Dolar, 230 Euro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu şahıslara ait kimlik fotokopileri, dijital materyaller ele geçirildi. 5 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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