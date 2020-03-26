Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta, yolda koronavirüs şüphelisi diye yakalandı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayeti ile Denizli Devlet Hastanesi’ne gelen M.E. isimli şahıs koronavirüs şüphelisi olarak muayene edildi.

5 GÜNLÜK RAPORLA TABURCU EDİLDİ

Doktor muayenesinin ardından reçete yazılan ve 5 günlük iş göremezlik raporu yazılan şahıs hastaneden taburcu edildi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Evine gitmek üzere yola koyulan M.E.’yi polis ekipleri yapılan ihbar sonrası Örnek Caddesi üzerinde koronavirüs şüphelisi olduğu gerekçesiyle durdurdu.

Özel tertibatlı sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek şahısı ambulansla ve ve Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

M.E.’nin hastanedeki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

