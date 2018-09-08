Uçurum dalışı yarışlarının dördüncü kez düzenlendiği tarihi köprüde, kadın yarışmacılar da nefes kesen atlayışlar gerçekleştirdi.

Erkeklerde Çekyalı Michal Navratil 394,10 puanla ikinciliği, Romanyalı Catalin Preda ise 384,3 puanla üçüncülüğü elde etti.

Tarihi Mostar Köprüsü'nde uluslararası hakemlerin değerlendirmesiyle gerçekleşen atlayışlarda 415,30 puanla bu yıl da birincilik elde eden Hunt, zümrüt yeşili Neretva Nehri üzerinde gerçekleştirdiği atlayışıyla izleyicilere adeta görsel şölen yaşattı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi yarışlarının Mostar’da düzenlenen ayağında, dünyaca ünlü 14 erkek ve 7 kadın sporcu yarıştı. Yarışma kapsamında Mostar Köprüsü üzerinde erkekler için 27 metre, kadınlar için 21 metre yüksekliğinde iki ayrı platform kuruldu.

Yarışı yakından takip etmek için bölge ülkelerden Mostar'a gelen binlerce seyirci, dünyaca ünlü sporcuların büyülü performanslarını izledi.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan Mostar'ın ardından İtalya’nın güneyindeki Polignano a Mare’deki yarışla son bulacak.

- Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir simge görevi de üstlendi.

Kentin ruhu olarak bilinen köprü, 9 Kasım 1993'te Bosna'daki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı oldu. Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, 9 Kasım'da Neretva'nın sularına gömüldü.

Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004 yılında yeniden açılarak medeniyet ve kültürleri birleştirme görevini yerine getirdi.

İnşaatı tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda devletin temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle İngiltere Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004'te açıldı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005 yılında Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

