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Red Bull Cliff Diving’de son durak Bilbao

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Red Bull Cliff Diving’de son durak Bilbao

İSTANBUL (AA) - Red Bull Cliff Diving heyecanında son yarış İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenecek.

Red Bull açıklamasına göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanında son yarış İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenecek. Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen mücadelede atlayış sporunun yıldız isimleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşayacak.

Bilbao'nun meşhur La Salve Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yarışta sporcular 27 metre yükseklikten atlayacak. Binlerce kişi tarafından takip edilecek yarışta gözler sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen İngiliz Garry Hunt ve Avusturalyalı Rhiannan Iffland’da olacak. Bosna Hersek’te şampiyonluklarını ilan eden sporcular bu yarışın ardından ödüllerine kavuşacaklar.

Bosna Hersek’te şampiyonluğu erken ilan eden 35 yaşındaki İngiliz Gary Hunt, toplamda 8. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkeklerde sezonun ikincisi ve üçüncüsü ise Bilbao’da belli olacak. Meksikalı Jonathan Paredes 590 puanla ikinci, ABD’li Andy Jones ise 450 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, büyük bir farkla sezonu erkenden şampiyon olarak tamamladı. Üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan Iffland, Red Bull Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda da ikincilik ve üçüncülük heyecanı sezonun son yarışı olan İspanya’da noktalanacak. Britanyalı Jessica Macaulay 540 puanla ikinci, Belaruslu Yana Nestsiarava da 510 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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