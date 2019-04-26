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Red Bull Flick’te play-off’a kalan ilk takımlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

CS:GO turnuvası Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için eleme turlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Flick’te ilk şehir ve çevrim içi eleme galipleri belli oldu.

Red Bull açıklamasına göre, CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için eleme turlarına devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te ilk şehir ve çevrim içi eleme galipleri belli oldu. 7 şehirde düzenlenen elemeler sonunda 13, çevrim içi elemede ise 1 takım adını 32 takımın katılacağı play-off turuna yazdırdı.

CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesi yarın Sakarya, Samsun ve Diyarbakır’da, 28 Nisan’da Bursa ve İzmir’de, 4 Mayıs’ta da Trabzon, Çanakkale ve İstanbul’daki şehir elemeleriyle tamamlanacak. Ayrıca son 3 çevrim içi elemesi de 27 ve 28 Nisan ile 4 Mayıs tarihlerinden yapılacak.

Şehir elemelerinde şampiyonluğa erişen 28 takıma, çevrim içi elemlerde birinci olan 4 takımın eklenmesiyle oluşturulacak 32 takımlı play-off turu 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu turda takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek takımlar ise adlarını son 8 arasına yazdıracaklar. Red Bull Flick’in ilk şampiyonu ise 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Red Bull Flick’in play-off turu ve monitörlerini AOC Gaming’in sağladığı final sahnesindeki mücadele Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak.

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