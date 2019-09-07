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Red Bull Gaming Ground Gamex’te oyunseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

Red Bull ‘Red Bull Gaming Ground’ alanında özel etkinlikleriyle GameX’in ilgi odağı olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull, büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarı GameX'te oyunseverler için‘Red Bull Gaming Ground’ alanında özel etkinlikler düzenliyor.

Red Bull açıklamasına göre, dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşuyor. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği GameX, 5-8 Eylül'de oyunseverleri ağırlıyor. Oyun dünyasının nabzını takip eden Red Bull da ‘Red Bull Gaming Ground’ alanında özel etkinlikleriyle GameX’in ilgi odağı olmaya devam ediyor. Oyunseverler sahneye çıkarak birbirleriyle mücadele ederken profosyonel espor oyuncusu deneyimini de yaşamış oluyor.

Yayınlarıyla ve konuk ettiği yayıncılarla alanda fark yaratan Red Bull Gaming Ground, oyunseverlere özel deneyimler yaşatıyor. Berke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş gibi isimler yaptıkları canlı yayınlar ile binlerce insana ulaştı. Bugün Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt, yarın ise Arda ‘LinusTheAfro’ Barış alanda olacak. "Oyun bitmesin" diyen sporseverler için hafta sonu boyunca biletler Biletix’te satışa devam ediyor.

Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında son 64'e kalma hakkı kazanan en iyi amatör düellocuların son 16 için mücadele ettiği eleme etabına GameX2019 ev sahipliği yaptı. Son 16 turuna kalmaya hak kazanan düellocular 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek büyük finalde sahne alacak.

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