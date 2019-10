Red Bull Music Festival İstanbul heyecanı devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - 1 Ekim’de başlayan Red Bull Music Festival İstanbul, 15 Ekim’e kadar devam ediyor. Müzikseverleri şu ana kadar birçok sanatçıyla buluşturan festivalin gelecek programlarında da ritm hiç düşmeyecek.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul 1 Ekim’de başladı ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. 5 benzersiz konsept ile 15 güne ve 6 ayrı mekâna yayılan festival, Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtmayı hedefliyor.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

1 haftada binlerce müziksever ve sanatseveri konuk eden festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde, 15 Ekim’e kadar radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverler ağırlanıyor. Bu zamana kadar Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, gelecek günlerde de birçok önemli ismi canlı radyo yayınları ve söyleşilerle konuk edecek.