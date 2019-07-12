Red Bull Music Festival Istanbul için geri sayım başladı

İSTANBUL, (DHA) - GEÇEN yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Red Bull Music Festival Istanbul, bu yıl da 1-15 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. Biletler, bugün itibariyle Biletix’te avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival Istanbul’un ikincisi, 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekâna ve 15 güne yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Şehrin ruhuna uygun müzikal programların yer aldığı festival, elektronik dans müziğini fütüristik açıdan ele alan Futurave Night konseptinin yanı sıra, synthesizer müziğe odaklanan Aposynthesis Night, hip hop müziğinin Berlin- İstanbul yolculuğuna tanık olma imkanı sunan Kan Kardeşler Gecesi, Afrika müziğinin farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve Vogue kültürünün parıltılı dünyasını yansıtan Ballroom Night gibi müzik deneyimlerine sahne olacak.

6 AYRI MEKANDA 5 KONSEPT İLE 90’DAN FAZLA MÜZİSYEN AĞIRLANACAK Festivalin ilk konsept gecesi olan Alpha Beat Night, 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye’de benzersiz bir Boğaz manzarası eşliğinde yerli ve yabancı olmak üzere, Afrika müziğinin en renkli isimlerini bir araya getirecek. İkinci konsept gecesi Aposynthesis Night ile synthesizer müziğinin derinliklerine doğru görsel ve işitsel şovlar, müzikseverlerin deneyimine sunulacak. Aposynthesis Night, 4 Ekim Cuma günü Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde yer altında gerçekleşecek. Hip hop müziğe bir nevi saygı duruşu niteliğindeki konsepti ile Kan Kardeşler Gecesi, Berlin ve İstanbul arasındaki müzikal köprüyü yeniden kuracak. Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’ler, aynı sahnede performans gösterecek. İç içe geçmiş iki kültürün zenginliğinin yansıtılacağı Kan Kardeşler Gecesi, 5 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Vogue kültürünün parıltılı ve göz kamaştıran bir sureti olarak işlenecek olan Ballroom Night’ta, bu alt kültür hareketi; moda, müzik ve dans ekseninde gerçek bir coşku ile kutlanacak. biriken sanat kolektifi ve Red Bull işbirliği ile 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek olan bu gecede katılımcıları tatlı bir atışma ile dans, müzik ve stil dolu şamatalı bir şölen bekleyecek.