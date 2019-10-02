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Red Bull Music Festival İstanbul kapılarını açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

15 gün boyunca İstanbul’u müzikle sarmaya hazırlanan Red Bull Music Festival İstanbul, önceki akşam açılışını gerçekleştirdi.

Red Bull Music Festival İstanbul kapılarını açtı

İSTANBUL,(DHA) - 15 gün boyunca İstanbul’u müzikle sarmaya hazırlanan Red Bull Music Festival İstanbul, önceki akşam açılışını gerçekleştirdi. Açılış gecesine Itır Esen, Gaye Su Akyol, Ceylan Ertem gibi müzik ve sanat dünyasından isimler katılım gösterdi.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi, kapılarını bu yıl yeniden sanatseverlere açtı.

15 gün boyunca, 5 konsept ile 6 ayrı mekâna yayılacak festival, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music’in, Akaretler 37-39 adresinde açılış gecesi gerçekleşti. Açılış gecesine Itır Esen, Gaye Su Akyol, Ceylan Ertem gibi müzik ve sanat dünyasından isimler katılım gösterdi.

1-15 Ekim tarihleri arasında radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak olan adres her gün 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı zamanda üç müzik fotoğrafçısının özel seçkilerinin yer alacağı FRAMED isimli bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Rock müziğin ikonik isimlerini fotoğraflayan ve bir dönemi ölümsüzleştiren İngiliz fotoğrafçı Steve Gullick, NPR ve Pitchfork gibi sayısız presitjli platform için çalışmalarını sürdüren ve birçok grubun promo fotoğraflarını çeken New York’ta yaşayan Ebru Yıldız ve fotoğraf sanatçısı Aylin Güngör, FRAMED sergisi aracılığıyla sanatseverlerle buluşacak.

Red Bull Music Festival İstanbul kapılarını açtıRed Bull Music Festival İstanbul kapılarını açtı

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