Red Bull Music Festival İstanbul ünlüleri bir araya getirdi

İSTANBUL, (DHA) - BU yıl ikinci kez düzenlenen Red Bull Music Festival’e 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music, sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla sanat dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında 10 bin müzikseverle buluştu. 5 farklı konsept gece ile 6 ayrı mekanda düzenlenen festival, yalnızca müzikseverlerin değil, sanat dünyasından isimlerin de uğrak noktası oldu.

FESTİVALİN KALBİ AKARETLER'DE ATTI

Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırladı. Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden mekan, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri konuk etti.