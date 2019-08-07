Red Bull Music Festival İstanbul’da sahne alacak sanatçılar belli oldu

1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul’un heyecanla beklenen 5 konsept gecesinde yer alacak sanatçılar açıklandı. Festivalde, Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı yer alıyor. Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin biletleri satışa çıktı. Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtan festival ile müzik İstanbul’u bir kez daha ele geçirecek. Konsept geceler Afrika ezgileriyle başlayacak

Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan Alpha Beat Night 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye’de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap’i kendi meşrebinde harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşatacak.

Synthesizer odaklı gece Deniz Müzesi’nde

4 Ekim Cuma akşamı Deniz Müzesi’nde yapılacak olan Aposynthesis Night’ta Ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca; Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin’in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine Deniz Müzesi’ndeki synthesizer odaklı gecede sahnede olacak. Kan Kardeşler Gecesi rap dünyasından üç nesli bir araya getirecek

5 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul-Berlin arası bir hip hop köprüsü kurmayı amaçlayan Kan Kardeşler Gecesi’nde; Türkçe rap’in kilometre taşlarından Ceza, hem Cartel hem de sonrasında yaptığı üretimlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan Kabus Kerim ile Almanya’da yaşayan ‘flow’ üstadı Türk MC Defkhan ve ana akım bariyerleri trap ile yıkan Khontkar gibi isimler hip hop severleri coşturacak. Hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa’nın da yer aldığı gecede sürpriz isimler de konuk olarak sahnede olacak.