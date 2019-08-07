Red Bull Music Festival’in sanatçıları belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl ikinci kez 1-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Red Bull Music Festival, İstanbul’un 5 konsept gecesinden oluşacak. Festivalde, Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı yer alacak.

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul’un ikincisi 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtan festival ile müzik İstanbul’u bir kez daha ele geçirecek.

KONSEPT GECELER AFRİKA EZGİLERİYLE BAŞLAYACAK

Festivalde yer alan beş konsept gecenin ilki olan ‘Alpha Beat Night’ 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye’de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap’i kendi meşrebinde harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşatacak.

SYNTHESİZER ODAKLI GECE DENİZ MÜZESİ’NDE

Deniz Müzesi’nde 4 Ekim Cuma akşamı yapılacak olan ‘Aposynthesis Night’ta Ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca; Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin’in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine Deniz Müzesi’ndeki synthesizer odaklı gecede sahnede olacak.