Red Bull Music Warm Up ile alternatif sahnenin 4 yeni isminin klipleri yayında

Yeni nesil sahneden müzisyen ve grupların müzikseverlere ulaştığı performans videoları serisi olarak doğan Red Bull Music Warm Up, sesini duyurmak isteyen genç müzisyenlere desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen dört genç müzisyen veya grup; birer video klibe kavuştu bile. Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alan; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen Şort’un yeni video klipleri yayınlandı.

Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, son altı yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen dört genç müzisyen veya grup; birer video klibe kavuştu bile. Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alan; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen Şort’un yeni video klipleri redbull.com.tr adresinde yayınlandı.

Tam donanımlı stüdyoda kayıt hakkı

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek, Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al’York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında; her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı da yakalıyor.

Video klipleri yayınlanan sanatçılar hakkında daha fazla bilgi şu şekilde paylaştı:

Şort

Türkiye çapındaki 12 üniversitede kurulan sahnelerde 128 performansın sergilendiği projede, halk oylamasıyla seçilen isim; ‘Şort’ müzik grubu oldu. Red Bull Music Warm Up’ın üniversite ayağından birinci çıkmayı başaran Şort, profesyonel bir müzik klibine kavuşacak.

The Kites

İstanbul’da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan ‘The Kites’, caz, funk, rock ve füzyonu temele alarak Afrobeat’ten psikedelik rock’a, funk’a uzanan ilham havuzunu tek potada eritiyor. Kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başaran The Kites’ın müziklerinin temel motivasyonunu; gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak ve enstrümanlara sığınmak oluşturuyor.

Janset

Britanya hip hop kültürünün yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çeken Janset, Kafkasya göçmeni Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme Londralı olan genç müzisyen, sokak kültürünün içinde yetişti ve o kültürün içinde kendisini geliştirdi.

TKO

Elektronik müziğe deneysel yaklaşımıyla perspektif kazandıran TKO, yeni nesil bir “synth-wave” anlayışı geliştiriyor. Dijital makinelerin getirisinden sonuna kadar faydalanan TKO, zaman içinde kazandıklarını dinleyiciye aktarıyor.

