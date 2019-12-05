Red Bull Music Warm Up ile sesini duyuracak genç müzisyenler belli oldu

Yeni nesil sahneden müzisyen ve grupların müzikseverlere ulaştığı performans videoları serisi olarak doğan Red Bull Music Warm Up, bu yıl da sesini duyurmak isteyen genç müzisyenlere destek oluyor. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen dört genç müzisyen veya grup; birer video klibe kavuşacak. Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alacak isimler; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen Şort oldu.

Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, son altı yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek verecek. İstedikleri bir şarkının müzik kliplerine kavuşacak dört müzisyen veya gruptan biri ise üniversiteliler arasından seçildi.

Tam donanımlı stüdyoda kayıt hakkı

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al’York, Ethnique Punch, Affet Robot gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında; her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı da yakalıyor. Gelecek vaat eden dört müzisyenin Red Bull Music Warm Up yolculuğunu ve onların kliplerini çok yakında RedBull.com adresinden takip etmek mümkün. Red Bull Music Warm Up’ta yer alarak yakında video klipleri yayınlanacak sanatçılar hakkında daha fazla bilgi şöyle;