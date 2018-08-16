Red Bull Reign'de final zamanı

İSTANBUL (AA) - Sokak basketbolu heyecanını yaşatmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda final zamanı geldi.

Red Bull açıklamasına göre, son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu heyecanında sona gelindi.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 10 ayrı yerde 3 aydır devam eden elemelerin ardından başarılı olan takımlar, 18 Ağustos’ta Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenecek finalde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonu ilk sırada tamamlayacak ekip, Washington’daki Dünya Finali’nde mücadele edecek.

26 Mayıs’ta Adana’da başlayan turnuvanın elemeleri Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de yüzlerce takımın katılımıyla yapıldı. Sokak basketbolu ruhunu oyunculara yeniden yaşatmak için düzenlenen organizasyonun finaline, eleme şampiyonları Hababam Anatolia, CBU İndas Teknoloji, Sorun Baskonia, Los Barzos Baskonia, Hercules ve Stingy takımları ile genel puan sıralamasında şampiyonları takip eden 30dan2, Sorun İstemiyorum, Airball, F.U.C.E, Ne Alakası Var ve Ayyıldız takımları katılmaya hak kazandı.