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Red Bull Reign'de final zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:24 | Son Güncelleme

Sokak basketbolu heyecanını yaşatmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda final zamanı geldi - Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 10 ayrı yerde 3 aydır devam eden elemelerin ardından başarılı olan takımlar, 18 Ağustos’ta Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenecek finalde kozlarını paylaşacak

İSTANBUL (AA) - Sokak basketbolu heyecanını yaşatmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda final zamanı geldi.

Red Bull açıklamasına göre, son zamanlarda en çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu heyecanında sona gelindi.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 10 ayrı yerde 3 aydır devam eden elemelerin ardından başarılı olan takımlar, 18 Ağustos’ta Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenecek finalde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Red Bull sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonu ilk sırada tamamlayacak ekip, Washington’daki Dünya Finali’nde mücadele edecek.

26 Mayıs’ta Adana’da başlayan turnuvanın elemeleri Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de yüzlerce takımın katılımıyla yapıldı. Sokak basketbolu ruhunu oyunculara yeniden yaşatmak için düzenlenen organizasyonun finaline, eleme şampiyonları Hababam Anatolia, CBU İndas Teknoloji, Sorun Baskonia, Los Barzos Baskonia, Hercules ve Stingy takımları ile genel puan sıralamasında şampiyonları takip eden 30dan2, Sorun İstemiyorum, Airball, F.U.C.E, Ne Alakası Var ve Ayyıldız takımları katılmaya hak kazandı.

Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nun 18 Ağustos’ta yapılacak final müsabakalarından çıkacak ülke birincisi, dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

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- Dünya finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olacak takım, eylülde ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazanacak.

Geçen sezon bu turnuvayı Hercules takımı şampiyon tamamlamış ve ABD’de Türkiye'yi temsil etmişti.

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- 3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te, 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Bu spor, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
3x3 basketbol Red Bull Reign

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