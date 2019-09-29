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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Fransa'da kariyerinin ilk zaferini elde etti

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti.

Red Bull açıklamasına göre, Superbike ilk yarışına 16. sırada başlamasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'e de ilk zaferini kazandırdı.

Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0, 240 salise farkla kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, puanını da 248 puana çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Razgatlıoğlu, "Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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