HABER

Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

ALTI yıl sonra yeniden düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda düzenlenecek.

Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

İSTANBUL (DHA) - ALTI yıl sonra yeniden düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda düzenlenecek. Yarışmanın birincilerini ise ünlüler belirleyecek.

Dünya çapında birçok ülkede düzenlen yarışma Türkiye’de de ilgi görüyor. Yarışmada katılımcılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleriyle rampadan denize atlayacak. En yaratıcı kostümleri ve uçuş araçlarını ise Müge Boz, pilot Yağmur Sarıoğlu, oyuncu İbrahim Selim, İlayda Alişan, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları, Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı’dan oluşan jüri belirleyecek.

Yarışmaya dörder kişilik 40 takım katılacak. Yarışmacılar kendi hazırladıkları uçuş araçları ve farklı kostümlerle hazırlanan rampadan denize atlayacak. Ünlülerin de katılımıyla gerçekleşecek yarışmada çeşitli sahne şovları düzenlenecek. 4. Red Bull uçuş günü 4 Ağustos Pazar Günü saat 11.00’de Caddebostan Plajı’nda gerçekleşecek.

Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecekRed Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecekRed Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecekRed Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Rus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyorRus askerin kılıcı, 'cezalı' ibaresi ile sergileniyor
Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldüSoluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.