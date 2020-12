Red Dead Online artık resmen bağımsız bir oyun!

Red Dead Online, Red Dead Redemption 2'nin online modu. Tıpkı Rockstar Games'in bir başka oyunu GTA V'in içinde bulunan GTA Online gibi çalışan Red Dead Online, ayrı bir oyun olarak satışa sunulacağı duyurusu ile gündeme gelmişti. Yani oyunun içinden, bir oyun daha çıkacaktı. Nitekim o oyun, Red Dead Online adıyla yayınlandı.

Rockstar Games, Red Dead Online oyununu resmen satışa sundu. Red Dead Redemption 2'den bağımsız olan oyun, oyuncuların RDR2'nin çevrimiçi dünyasına girmesini sağlıyor. Ancak RDR2 oyununun tamamına Red Dead Online yoluyla ulaşmak mümkün değil. Red Dead Online halihazırda PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store, Rockstar Launcher ve Steam gibi oyun mağazalarında yerini almış durumda. PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkan oyun, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series X'te de oynanabilecek.

Red Dead Online now available to purchase as a standalone game for new players who don't own Red Dead Redemption 2.



Join millions of players in the American West, and experience a world packed with years’ worth of new features, gameplay and enhancements.https://t.co/6le562IIHj pic.twitter.com/c0b5Dz91Tu