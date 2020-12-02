Red Dead Online artık resmen bağımsız bir oyun!

Red Dead Online, Red Dead Redemption 2'nin online modu. Tıpkı Rockstar Games'in bir başka oyunu GTA V'in içinde bulunan GTA Online gibi çalışan Red Dead Online, ayrı bir oyun olarak satışa sunulacağı duyurusu ile gündeme gelmişti. Yani oyunun içinden, bir oyun daha çıkacaktı. Nitekim o oyun, Red Dead Online adıyla yayınlandı.

RED DEAD ONLİNE OYUN MAĞAZALARINDAKİ YERİNİ ALDI

Rockstar Games, Red Dead Online oyununu resmen satışa sundu. Red Dead Redemption 2'den bağımsız olan oyun, oyuncuların RDR2'nin çevrimiçi dünyasına girmesini sağlıyor. Ancak RDR2 oyununun tamamına Red Dead Online yoluyla ulaşmak mümkün değil. Red Dead Online halihazırda PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store, Rockstar Launcher ve Steam gibi oyun mağazalarında yerini almış durumda. PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkan oyun, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series X'te de oynanabilecek.

Red Dead Online now available to purchase as a standalone game for new players who don't own Red Dead Redemption 2.



Join millions of players in the American West, and experience a world packed with years’ worth of new features, gameplay and enhancements.https://t.co/6le562IIHj pic.twitter.com/c0b5Dz91Tu — Rockstar Games (@RockstarGames) December 1, 2020

İŞTE RED DEAD ONLİNE'IN FİYATI

Red Dead Online fiyatı ise en dikkat çeken kısım. Zira Rockstar Games'in kararıyla 19 Şubat'a kadar oyun oyun mağazalarında yüzde 75 indirimle 39,75 TL'den satışa sunuluyor. Bu tarihten itibaren ise oyun 159 TL'den satılmaya başlanacak.

