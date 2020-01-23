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Red Dead Redemption 2 ek içerikleri nihayet Xbox One platformuna geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Rockstar Games’in devasal oyunu RDR 2, geçtiğimiz aylarda PC platformuna da gelmişti. PlayStation 4 ve PC platformlarında ek hikaye içeriklerine uzun bir süredir sahip olan RDR 2, bu ek içerikleri şimdi de Xbox One’a getirdi.

Red Dead Redemption 2 ek içerikleri nihayet Xbox One platformuna geldi

RDR 2’ye gelen güncelleme ile birlikte Xbox One sahipleri artık ek hikayeleri oynayabilmenin yanında fotoğraf modu sayesinde de oyun içi fotoğraf çekebiliyor. Bu hikayeleri oynamak ve fotoğraf modunu kullanabilmek için oyunu güncellemeniz yeterli olacaktır.

RED DEAD REDEMPTION 2 EK HİKAYE İÇERİKLERİ NELER?

ÜÇ YENİ KELLE AVCILIĞI GÖREVİ

Herman Zizendorf esnafın aletlerini çalıyor. Blackwater’da onu bulabilirsiniz.

Eski Süvari Subayı Camille de Millemont ölü veya diri aranıyor. Fakat onun sadık adamları bu işin kolay halledilmesini zorlaştıracak.

Bart Cavanaugh ve çetesi Big Valley civarında kamp yapıyor. Ortalığın karışmaması için çetenin haberi olmadan Bart’ı ölü veya diri o kamp alanından çıkarman gerekiyor.

İKİ YENE ÇETE SIĞINAĞI

Del Lobos çetesinin Gaptooth Breach ve Solomon’s Folly’deki yeni sığınakları.

İKİ YENİ DEFİNE HARİTASI

Altın külçeleri ve diğer ödüllerin bulunduğu Yeni Landmarks of Riches ve The Elemental Trail define haritaları.

Yeni Görev “To The Ends of The Earth” – Çeşitli ödüller için gerekli bitkileri toplama görevi.

YENİ SİLAHLAR

M1899 Pistol – Tamamen yeni; yarı otomatik tabanca.

Evans Repeater – Yüksek mermi kapasiteli tüfek.

High Roller Revolver – Kaplamalı toplu tabanca.

Le Mat Revolver – Av tüfeği mermileri ile ateş edilen güçlü bir tabanca.

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Red Dead Redemption 2 Xbox One Red Dead Redemption 2 ek içerikler

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