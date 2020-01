Red Dead Redemption 2 ek içerikleri nihayet Xbox One platformuna geldi

RDR 2’ye gelen güncelleme ile birlikte Xbox One sahipleri artık ek hikayeleri oynayabilmenin yanında fotoğraf modu sayesinde de oyun içi fotoğraf çekebiliyor. Bu hikayeleri oynamak ve fotoğraf modunu kullanabilmek için oyunu güncellemeniz yeterli olacaktır.

RED DEAD REDEMPTION 2 EK HİKAYE İÇERİKLERİ NELER?



ÜÇ YENİ KELLE AVCILIĞI GÖREVİ



Herman Zizendorf esnafın aletlerini çalıyor. Blackwater’da onu bulabilirsiniz.

Eski Süvari Subayı Camille de Millemont ölü veya diri aranıyor. Fakat onun sadık adamları bu işin kolay halledilmesini zorlaştıracak.

Bart Cavanaugh ve çetesi Big Valley civarında kamp yapıyor. Ortalığın karışmaması için çetenin haberi olmadan Bart’ı ölü veya diri o kamp alanından çıkarman gerekiyor.

İKİ YENE ÇETE SIĞINAĞI



Del Lobos çetesinin Gaptooth Breach ve Solomon’s Folly’deki yeni sığınakları.

İKİ YENİ DEFİNE HARİTASI



Altın külçeleri ve diğer ödüllerin bulunduğu Yeni Landmarks of Riches ve The Elemental Trail define haritaları.

Yeni Görev “To The Ends of The Earth” – Çeşitli ödüller için gerekli bitkileri toplama görevi.