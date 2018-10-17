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Red Dead Redemption 2 oynanış süresi açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

Rockstar tarafından geliştirilen ve 26 Ekim’de eş zamanlı olarak Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanacak olan Red Dead Redemption 2 hakkında bazı yeni detaylar paylaşıldı.

Red Dead Redemption 2 oynanış süresi açıklandı

Oyun severlere GTA tadında vahşi batı deneyimi sunan Red Dead Redemption’ın devam oyunu yakında raflardaki yerini almış olacak. Rockstar Games’in çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Red Dead Redemption 2, büyük bir aksilik olmazsa 26 Ekim’de oyun severlerle buluşacak. Peki bu kadar uzun bir geliştirme sürecinden geçen RDR 2, bizlere kaç saatlik bir macera vaat ediyor? İşte bu sorunun yanıtı.

Red Dead Redemption 2’nin geliştiricisi Rockstar’ın en yetkili isimlerinden biri olan Dan Houser, oyun hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Houser, RDR 2’nin yaklaşık olarak 60 saatlik bir oynanış süresine sahip olacağını açıkladı.

Rockstar’ın yetkili ismi şunları söyledi; “Red Dead Redemption 2 yaklaşık olarak 60 saat sürecek. İsteseydik oynanış süresini biraz daha uzatabilirdik. Fakat beğenmediğimiz yerleri oyundan çıkardık. Oyundan çıkardığımız bu bölümler yaklaşık olarak 5 saatlik bir oynanış süresine sahip. Fakat oyuncuların gereksiz görevlerle vakit kaybetmelerini istemedik.”

Açıkçası “gereksiz” olarak nitelendirilen görevlerin oyundan çıkartılması ne kadar doğru, ne kadar yerinde bir karar bilinmez. Fakat 60 saat yaklaşık olarak 2.5 güne denk geliyor. Bu da RDR 2 gibi bir oyun için çok yeterli bir oynanış süresi sayılmaz. Elbette bu 60 saatin içerisinde yan görevlerin olup olmadığı net bir şekilde belirtilmemiş. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Red Dead Redemption 2 teknoloji

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