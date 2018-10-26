Red Dead Redemption 2 özel mobil uygulama!

Beklenen an geldi ve dün saatler 00:00'ı gösterdiği an Red Dead Redemption 2 tüm kullanıcılara açıldı. Bununla beraber oyun dünyası büyük bir sessizliğe gömülmüş oldu. Yayıncılar tarafından inceleme notları paylaşıldı, 100 puanlar havalarda uçuştu derken Rockstar'dan oyunculara ikinci bir kıyak geldi.

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin ilk gün güncellemesine sahip olacağını resmi websitesi üzerinden paylaştığı blogda doğruladı. Bu güncellemeyi yapmadan oyuna başlayan kullanıcılar bazı teknik aksaklıklar ile karşılaşabilir. Bu yüzden en sorunsuz ve temiz deneyim için lütfen güncellemeyi indirip öyle başlayınız.

Rockstar konu ile alakalı olarak; "Bu boyutta ve kapsamda bir oyun için alışılmış olarak Red Dead Redemption 2'de de indirilebilir bir güncelleme olacak ve son dakika ince ayarları ve hata düzeltmeleri içerecek." dedi.

Rockstar Games ayrıca oyun için Red Dead Redemption 2 Companion App adlı bir mobil uygulama da duyurdu. Bu uygulama oyunun çıkışıyla birlikte iOS ve Android üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir oldu ve PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarına direkt olarak bağlanabilecek türde bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.