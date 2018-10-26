HABER

Red Dead Redemption 2 özel mobil uygulama!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Yayıncılar tarafından inceleme notları paylaşıldı, 100 puanlar havalarda uçuştu derken Rockstar'dan RDR 2 için oyunculara ikinci bir kıyak geldi. İşte detaylar!

Red Dead Redemption 2 özel mobil uygulama!

Beklenen an geldi ve dün saatler 00:00'ı gösterdiği an Red Dead Redemption 2 tüm kullanıcılara açıldı. Bununla beraber oyun dünyası büyük bir sessizliğe gömülmüş oldu. Yayıncılar tarafından inceleme notları paylaşıldı, 100 puanlar havalarda uçuştu derken Rockstar'dan oyunculara ikinci bir kıyak geldi.

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin ilk gün güncellemesine sahip olacağını resmi websitesi üzerinden paylaştığı blogda doğruladı. Bu güncellemeyi yapmadan oyuna başlayan kullanıcılar bazı teknik aksaklıklar ile karşılaşabilir. Bu yüzden en sorunsuz ve temiz deneyim için lütfen güncellemeyi indirip öyle başlayınız.

Rockstar konu ile alakalı olarak; "Bu boyutta ve kapsamda bir oyun için alışılmış olarak Red Dead Redemption 2'de de indirilebilir bir güncelleme olacak ve son dakika ince ayarları ve hata düzeltmeleri içerecek." dedi.

Rockstar Games ayrıca oyun için Red Dead Redemption 2 Companion App adlı bir mobil uygulama da duyurdu. Bu uygulama oyunun çıkışıyla birlikte iOS ve Android üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir oldu ve PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarına direkt olarak bağlanabilecek türde bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Peki Red Dead Redemption 2 Companion App bizlere ne gibi bir fayda sağlayacak?

Bu uygulama sayesinde oyunun haritasını görüntüleyebilecek, yol işaretlerini ayarlayabilecek ve gitmek istediğiniz alanları belirleyebileceksiniz. Uygulama aynı zamanda cihazınızda gerçek zamanlı olarak Arthur Morgan'ın temel bilgilerini ve istatistiklerini gösterecek ve HUD ekranını tamamen kaldırmanıza imkan sunacak.

Red Dead Redemption 2 PS4 ve Xbox One platformları için şuan oynanabilir durumda. Erkenden oynama şansına eriştiğimiz oyunun inceleme yazısı da teknolojioku farkıyla yakında sizlerle olacak. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
Metro 2033 tamamen ücretsiz oldu!Metro 2033 tamamen ücretsiz oldu!
Eşcinsel penguen çift ebeveyn olduEşcinsel penguen çift ebeveyn oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
RDR 2 oyun

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İlginizi Çekebilir

'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google cezaya rağmen rekor kırdı!

Google cezaya rağmen rekor kırdı!

Avengers 4 set fotoğrafları akılları karıştırdı!

Avengers 4 set fotoğrafları akılları karıştırdı!

Metro 2033 tamamen ücretsiz oldu!

Metro 2033 tamamen ücretsiz oldu!

Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geldi!

Facebook hikayelere şarkı ekleme özelliği geldi!

Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.