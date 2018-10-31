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Red Dead Redemption 2 rekorlara doymuyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

RDR 2, beklendiği gibi rekor üzerine rekor kırmaya başladı. İşte Red Dead Redemption 2'nin kırdığı tüm rekorlar!

Red Dead Redemption 2 rekorlara doymuyor!

Geçtiğimiz Cuma günü çıkışını gerçekleştiren ve oyun dünyasını kendisine hayran bırakan RDR 2, beklendiği gibi rekor üzerine rekor kırmaya başladı. Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin eğlence sektörü tarihinde ikinci en büyük açılışı yapan video oyunu olduğunu duyurdu.

Satışlar konusunda da firmanın yüzünü güldüren Red Dead Redemption 2, ilk üç günündeki satışlarından 725 milyon dolar kazandı ve çıkışında tüm zamanların ikinci en yüksek gelir elde eden eğlence ürünü oldu.

Grand Theft Auto V çıkış yaptığı ilk üç gününde Rockstar Games'e 1 milyar dolar kazandırmıştı. Aralarında öyle aman aman bir fark yok diyebiliriz. Zaten bu anlamda oyununun yüksek satış rakamına ulaşması bekleniyordu ancak GTA V'i geçmesi beklenmiyordu.

Red Dead Redemption 2 rekorlara doymuyor!

Peki oyunun kırdığı tek rekor bundan mı ibaret? Tabii ki de hayır! Rekorları sıralayacak olursak;

Tüm eğlence ürünleri arasında perakende satışlarında en büyük açılış hafta sonunu gerçekleştiren ürün.
Tüm eğlence ürünleri arasında perakende satışlarında ikinci en büyük çıkış yapan ürün.
2018'de eğlence sektöründe en büyük çıkış yapan ürün.
PlayStation Network'te şimdiye kadarki en çok ön sipariş verilen oyun.
PlayStation Network'te şimdiye kadarki en büyük ilk gün satışı yapan oyun.
PlayStation Network'te ilk üç gününde en büyük satışı yapan oyun.

Red Dead Redemption 2 şu an PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden oynanabilir durumda. PlayStation Store ve Microsoft Store üzerinden oyunu satın alabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Red Dead Redemption 2 teknoloji

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