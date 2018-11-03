Red Dead Redemption 2 sızıntısı başlarına bela oldu!

Geçtiğimiz gün oldukça ilginç ve bir o kadar da ciddi bir haber yabancı basında yankı yarattı. TI Media'nın sahip olduğu video oyun sitesi Trusted Reviews, Red Dead Redemption 2 bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle 1.000.000 Sterlin para cezasına çarptırıldı.

Bu yılın başlarında Trusted Reviews Red Dead Redemption 2 ile ilgili birçok bilginin bulunduğu bir makale sızdırmıştı. Şu anda o haber kaldırıldı ve yerine Take-Two'dan özür diledikleri bir mesaj yayınlandı. Tabii ki de bu mesaj onları kurtarmayacak ancak yine de hatalarını anlamaları güzel.

Konu hakkında haber sitesi; "6 Şubat 2018'de, gizli kurumsal dokümandan kaynaklı bir makale yayınlamıştık. Bu bilginin gizli olduğunu bilmeliydik ve yayınlamamalıydık. Take-Two Games'ten özür diliyoruz ve bir daha bu tür eylemler sergilemeyeceğimizin sözünü veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Take-Two'nun Variety'e yaptığı açıklama ise: "Take-Two güvenliği ciddiye alır ve gizli bilgileri sızdıran kişi veya yayınlara karşı yasal işlem başlatır. Bu durum, Red Dead Redemption 2 hakkında bilgiler içeriyordu."

Peki bu paraya ne olacak? Parayı direkt olarak Take-Two şirketi almayacak. Para Take-Two'nun seçmiş olduğu yardım kuruluşlarına paylaştırılacak. Eh, umarız derslerini almışlardır. Bir daha yapmamaları dileğiyle... - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

