Red Dead Redemption 2 Türkiye fiyatı uçuşa geçti

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak olan Red Dead Redemption 2 için geçtiğimiz gün yeni bir oynanış videosu yayınlanmıştı. İlginçtir ki yayınlanan bu oynanış videosunun ardından Red Dead Redemption 2 Türkiye fiyatı güncellendi.

Son haftalarda oyun sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte merakla beklenen oyunlar da birer birer raflardaki yerlerini almaya başladı. Nitekim bu durum Aralık ayının sonlarına kadar bu şekilde devam edecek.

Merakla beklenen oyunların çıkması ya da çıkış tarihinin yaklaşması biz oyun severler için iyi bir gelişme. Fakat Sonbahar zamlarla birlikte geldi. Özellikle Sony, PS Store üzerinden sattığı oyunların fiyatlarını kademeli olarak arttırdı. Arttırmaya da devam ediyor.

FIFA 19, God of War, Spider-Man derken sıra şimdi de Red Dead Redemption 2’ye geldi. Sony, Red Dead Redemption 2 Türkiye fiyatı için yeni bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme sonucu oyunun fiyatı 469TL’ye yükseldi.

Oyunun standart versiyonu şimdiye kadar 299TL’den satılıyordu. Gelen 170TL’lik zam bizler için pek de şaşırtıcı olmadı. Zira Sony artık yeni çıkan tüm oyunları 469TL seviyesinden satışa sunmaya başladı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde 299TL sınırında kalan diğer oyunlar da 469TL seviyesine yükselecektir.

Steam kullanıcıları FullHD’yi tercih ediyorlar

