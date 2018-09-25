Red Dead Redemption 2'ye özel PS4 paketi duyuruldu!

Sony Interactive Entertainment ve Rockstar Games Red Dead Redemption 2'ye özel PlayStation 4 paketlerini duyurdu.

Oyuncuların merakla beklediği an sonunda geliyor. Evet, Red Dead Redemption 2, önümüzdeki ay 26 Ekim 2018 tarihiyle beraber çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Bu kadar heyecanlı oluşumuzun en büyük nedenlerinden biri tabii ki oldukça detaylı ve ince işleyişlere sahip bir yapım görecek oluşumuz.

İlk oyunun üzerinden tam tamına 8 yıl geçti. Bu süreç içerisinde oyuncular ikinci oyunu merakla bekler oldular. Dile kolay değil. Biz oyuncuların belki de en büyük özelliklerinden biri de ''sabır''.

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta oyuna yönelik bazı ön izlemeler yayınlayarak oyuncuları iyice meraklandırmıştı. Sony ise, izlediği yol ile heyecan yaratmaktan ziyade icraat yapmayı planlıyor.

Yeni duyurulan paket, sizlere bir Red Dead Redemption 2 ve 1 TB'lık Playstation Pro’yu paket halinde sunuyor. Bu bundle paketinde maalesef herhangi bir fiziksel değişiklik mevcut değil. Sadece jet-black renginde bir PS4 Pro’yu Red Dead Redemption 2’nin ve bir adet dual-shock kumandanın da yer aldığı pakete dahil ediyor o kadar.