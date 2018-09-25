HABER

Red Dead Redemption 2'ye özel PS4 paketi duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 17:40 | Son Güncelleme

Sony Interactive Entertainment ve Rockstar Games Red Dead Redemption 2 PlayStation 4 paketlerini duyurdu.

Red Dead Redemption 2'ye özel PS4 paketi duyuruldu!

Sony Interactive Entertainment ve Rockstar Games Red Dead Redemption 2'ye özel PlayStation 4 paketlerini duyurdu.

Oyuncuların merakla beklediği an sonunda geliyor. Evet, Red Dead Redemption 2, önümüzdeki ay 26 Ekim 2018 tarihiyle beraber çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Bu kadar heyecanlı oluşumuzun en büyük nedenlerinden biri tabii ki oldukça detaylı ve ince işleyişlere sahip bir yapım görecek oluşumuz.

İlk oyunun üzerinden tam tamına 8 yıl geçti. Bu süreç içerisinde oyuncular ikinci oyunu merakla bekler oldular. Dile kolay değil. Biz oyuncuların belki de en büyük özelliklerinden biri de ''sabır''.

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta oyuna yönelik bazı ön izlemeler yayınlayarak oyuncuları iyice meraklandırmıştı. Sony ise, izlediği yol ile heyecan yaratmaktan ziyade icraat yapmayı planlıyor.

Yeni duyurulan paket, sizlere bir Red Dead Redemption 2 ve 1 TB'lık Playstation Pro’yu paket halinde sunuyor. Bu bundle paketinde maalesef herhangi bir fiziksel değişiklik mevcut değil. Sadece jet-black renginde bir PS4 Pro’yu Red Dead Redemption 2’nin ve bir adet dual-shock kumandanın da yer aldığı pakete dahil ediyor o kadar.

Bunun yanı sıra 500 GB'lik bir pakette mevcut. Bütçenize hangisi uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Paket için ön siparişler başladı bile ancak sadece ABD ve Kanada kullanıcıları için. Red Dead Redemption 2, 26 Ekim 2018'de özel PlayStation 4 paketleri ile kullanıcıların karşısına çıkmış olacak.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!Shazam tamamen ücretsiz oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Red Dead Redemption playstation 4

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik

Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik

iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!

Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!

iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı

iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Instagram'ın kurucuları istifa etti!

Instagram'ın kurucuları istifa etti!

Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!

Bumblebee'den nefes kesen fragman geldi!

Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Shazam tamamen ücretsiz oldu!

İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)

İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)

Şimdi de General Mobile Discovery satacak!

Şimdi de General Mobile Discovery satacak!

Huawei Y9 : Kirin 710 işlemci 6.5 inç ekran ve çift kamera

Huawei Y9 : Kirin 710 işlemci 6.5 inç ekran ve çift kamera

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.