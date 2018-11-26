Red Hat ile Türkiye’yi ve dijital dönüşümü konuştuk

Bazı dikkat çekici detayları sıralamamız gerekirse…

Red Hat olarak dünya çağında genel sonuçlara baktığımızda EMEA bölgesi ikinci sırada bulunuyor. Toplam işimiz geçtiğimiz döneme göre yüzde 25 artı. Ortaklarımızla iyi ilişkiler kurarak çalışmaya devam ediyoruz ve bu iş yapış şekli bir gelenek haline geldi. Bu durum DNA’mız ve ekosistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka, makine öğrenimi ve mobilite gibi. Bütün bunlar açık kaynakta doğdu. Açık kaynak geliştirici ortamının geliştiriciler tarafından daha fazla benimsenmesi nedeniyle, inovasyonun çoğunun gelecekte de açık kaynakta tekrar gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Türkiye, öncelikle nüfus açısından büyük bir ülke ve potansiyel vaat ediyor. İkincisi, Türkiye’de çok sayıda genç insan olduğunu, iyi eğitimli mezunların varlığı ve üniversitelerin iyi bir üne sahip olduğunu görüyorum. Bu açıdan ülkeyi düşündüğünüzde açık kaynak açısından potansiyelin olduğu gözüküyor. Bu da, açık kaynak ile genç neslin ortaklaşa çalışarak başarılı işlere imza atabileceği anlamına geliyor.