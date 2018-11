RED Hydrogen One’ı parçaladılar

Kamera sektöründe önemli bir konuma sahip olan RED, geçtiğimiz yıllarda Hydrogen One isimli bir telefon tanıtacağını açıklamıştı. Şehir efsanesi olan Hydrogen One, aradan geçen 2 yılın ardından geçtiğimiz ay nihayet tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. Donanımsal açıdan Snapdragon 835 kullanarak rakiplerinin gerisinde kalan Hydrogen One, bu açığını 6 GB RAM‘i ile kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamıyor.

Donanımdan çok kamera konusundaki yetenekleri ile ön plana çıkan Hydrogen One, bugün iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Teknolojik cihazları parçalarına ayıran daha sonra da tamir edilebilirlik puanını belirleyen iFixit, Hydrogen One’ın puanını 10 üzerinden 4 olarak belirlemiş durumda.

3 boyutlu bir deneyim sunan Hydrogen One, içerisindeki Holographic 4-View (H4V) modülü sayesinde bu özelliği kullanıcılara yaşatabiliyor. İçini açması oldukça güç olan telefon, oldukça titiz bir işçilik ile birleştirilmiş. Tüm parçaları özenli bir şekilde birleştiren RED, bu telefon için 1.000 doların üzerinde bir fiyat istiyor.

Türkiye’de satışa sunulmayacak olan Hydrogen One’ın, yurtdışında da pek ilgi göreceğini düşünmüyoruz. Snapdragon 835’i 2018 yılında kullanan ve bunun için 1.000 dolardan fazla para isteyen bir firmanın başarılı olmasını beklemek maalesef ki boşa kürek çekmekten başka bir şey değil.

