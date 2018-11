Red Hydrogen One ne kadar dayanıklı

RED kameralarının üreticisi geçtiğimiz yıllarda Hydrogen One projesi ile karşımıza çıkmıştı. Holografik ekranlı ilk telefon olacak olan Hydrogen One, uzun süren maceranın ardından geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuştu. 1.300 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulan Hydrogen One, maalesef donanımı ile pek beğeni toplamamıştı.

Hydrogen One gücünü geçen yılların işlemcisi olan Snapdragon 835 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyordu. Ancak 5.7 inç büyüklüğünde 1440×2560 piksel çözünürlüklü 3D LTPS IPS LCD ekran ile gelen telefon, kamera konusunda iddialı.

Telefonda 12.3 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka ve 8.3 Megapiksel çözünürlüğünde çift ön kamera bulunuyor. 4.510 mAh kapasiteli batarya ile gelen Hydrogen One, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor.

Bugün ise JerryRigEverything isimli ünlü YouTube kanalı Hydrogen One’ı dayanıklılık testine tabi tuttu. Telefona adeta işkence yapan JerryRigEverything, telefonun ne kadar dayanıksız olduğunu gözler önüne seriyor.

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz