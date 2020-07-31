Red Magic 5S için hazır mısınız?

Red Magic 5S , 6.65 inç değerde FHD+ Amoled ekrana sahip. 144Hz ekran görüntü tazeleme değeri bulunan telefon, bu sayede bir şeyler izlerken ya da oynarken size yüksek görüntü kalitesi sunabilecek. Tabii bunda Snapdragon 865 çipsetin de payı büyük.

Devamına baktığımızda, 16GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama gibi etkileyici, hızlı değerler görüyoruz.

Android 10 işletim sistemli telefonun pili 4500mAh değerde ve 55w hızlı şarj desteği de sunuyor. Belki pil kapasitesi tarafında biraz daha cömert davranılabilirdi. Oyun oynama unsurunu göz önüne alınca, bu değer biraz az olabilir.

Telefonun en dikkat çekici taraflarından bir tanesini de yeni soğutma sistemi oluşturuyor. Öyle ya, büyük bir ekran, güçlü bir donanım varken bunları ısınmadan, stabil çalıştırabilmek önemli. Üründe yeni bir gümüş kaplama soğutma pedi var. Geleneksel bakır borulardan oluşan soğutma sistemlerine göre daha iyi çalıştığı belirtilen bu sistem, aynı zamanda 15000RPM değerde dönen bir fanla destekleniyor. Böylece, özellikle 55w hızlı şarj işlemi devredeyken cihazın ısınmasının önüne geçilmiş olacak.