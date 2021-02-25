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Red Magic Watch lansmandan önce tanıtıldı

25.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Red Magic Watch lansmandan önce tanıtıldı

Nubia, 4 Mart’ta Red Magic 6 serisi altında en yeni akıllı oyun telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu seriye bir de Red Magic Watch katılacak.

Giyilebilir cihazı ayrıntılı bir FCC listesinde zaten görmüştük. Ancak şimdi Nubia Başkanı Ni Fei, ekranının teknik özellikleriyle birlikte Red Magic Watch‘un resmi bir görüntüsünü paylaştı. Yuvarlak 1.39 inç AMOLED ekran, smartwatch dünyasında oldukça standart olan 454×454 piksel çözünürlüğe sahip. Kasa metalden yapılmış gibi görünüyor. Ayrıca cihaz biri kırmızı vurgulu iki yan düğmeye sahip. Saat kayışı silikondan yapılmış. Buna ek olarak ise çıkıntılı bir desene sahip. Resmi sızıntıya ek olarak, Red Magic Watch’un canlı uygulamalı bir görüntüsü de internete sızdı. Böylece saat yüzünün kenarındaki tasarım ve takimetre doğrulanmış oldu.

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RED MAGİC WATCH ÖZELLİKLERİ

FCC listesine göre Red Magic Watch, 5ATM su geçirmezlik, Bluetooth 5.0 LE bağlantısı, yerleşik GPS ve 420 mAh pil sunuyor. Ayrıca bir kalp atış hızı sensörü ve bol miktarda aktivite izleme modu da cihazın özellikleri arasında olacak. Nubia Red Magic 6'ın biri standart biri Pro model olmak üzere iki varyasyonu olacak. Pro, pilin yüzde 50’sini 5 dakikada şarj eden 120W’ı destekliyor. Buna uygun bir şarj cihazı da kutudan çıkıyor. Profesyonel olmayan model ise 6W özelliğine sahip olacak. Ürünün lansmanıyla birlikte tüm özellikler netleşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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