RedBull BC One’da dünya finali kesinleşti

RedBull BC One Dünya Finali’nde nefes kesen yarışmada Türkiye’yi Jemray ve Tie Fox temsil edecek.

RedBull BC One Dünya Finali’nde Türkiye’yi Jemray ve Tie Fox temsil edecek. 2004 yılından bugüne, en iyi break dansçısını seçmek için düzenlenen RedBull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Yarışmada birinciliği b-girl’lerde (kızlarda) Jemray, b-boylar’da (erkeklerde) ise Tie Fox aldı. Teke tek kapışmalar hem jüriye hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ankara’daki yarışmada tüm rakiplerini eleyen Jemray ve Tie Fox, Kasım’da Hindistan’da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısının belirlendiği Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Bu yıl b-boy’ların yanı sıra ilk kez b-girl’lerin de hünerlerini sergilediği final karşılaşmaları Milyon Performance Hall’da gerçekleşti. Gösterdiği performansla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini toplayan b-girl Jemray ve b-boy Tie Fox Kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirledi. Yarışmaya İngiliz DJ Markone’ın müzikleri de damgasını vurdu.