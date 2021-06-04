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Redd grubu solisti Doğan Duru: Ev kiramı ödemek için...

04.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redd grubunun solisti olan Doğan Duru normalleşme kararlarında müzisyenlerin yok sayılmasına isyan etti. Duru zor günler geçirdiğini yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Redd grubu solisti Doğan Duru: Ev kiramı ödemek için...

Redd grubunun solisti, bas gitaristi, söz yazarı ve besteci Doğan Duru, evinin kirasını ödeyebilmek için iki gitarını sattığını duyurdu. Twitter'dan 'kademeli normalleşme' kararlarında müzisyen ve sahne emekçilerinin gözardı edilmesine tepki gösteren Duru, şu mesajları paylaştı:

"İki gitarımı sattım, kiramı ödedim. Müzisyenlere yardım, destek için enstrümanları satma konusunu üzüntüyle karşılıyorum. Destek, yardım vs gibi şeyler yerine sesimizi yükseltmeli sahnelerimize kavuşmalıyız. Bu konuyu normalleştirmeyelim, İsyan etme noktasındayız, edelim!!!

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Kimsenin kahramanlığının yeterli olmayacağı bir konu bu. Sahte kahramanların pelerinine vantilatör tutmayın. Bizim işimiz sahnede olmak. Başka bir çözüm yok. Amacımız destek yaratmak değil sahneye çıkmak için şartları zorlamak olmalı."

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