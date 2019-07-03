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Reddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K.

Reddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdü

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Hamdi K., olaydan sonra oğlunu arayıp "Gel anneni öldürdüm" dedi, ardından polise giderek teslim oldu.
Olay sabah Bursa’nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.’yı arayarak "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.
Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelinin verdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.’nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Hamdi K.’nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

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Reddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdüReddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdü

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