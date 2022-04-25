Reddi miras nedir? Reddi miras için ne yapmak gerekir, nasıl yapılır?

Reddi miras, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ünlü sunucu Ece Erken, yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu çok sevdiğini belirtip onu yıllardır gelir kapısı olarak gören kişilerle adının daha fazla anılmasını istemediği için reddi miras yaptığını ifade etti. Peki Reddi miras nedir, nasıl yapılır? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

REDDİ MİRAS NEDİR?

Reddi Miras, mirasın reddedilmesi anlamına gelmektedir. Mirasçı, kendisine geçen mirası kabul etmeyebilir. Mirasın reddi hakkı bulunan kişiler, kanuni ve atanmış mirasçılardır.

REDDİ MİRAS İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Reddi miras için, miras kalan kişi, bırakanın yaşadığı son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunmalıdır.

REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR?

Reddi miras için, miras bırakan kişinin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı ya da sözlü olarak beyanda bulunulması gerekmektedir.

Bu ret beyanı mirasın tümünü kapsayacak şekilde kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır. Miras kısmen reddedilemez. Aksi halde mirasçı mirası iktisap eder.

Mirasın reddi işlemi yanılma, aldatma, korkutma sonucu olmamışsa ret beyanının Sulh Hakimince tescil işlemi yapıldıktan sonra tek taraflı olarak dönmek mümkün değildir. Yanılma, aldatma veya hile sonucu mirasçının ret beyanında bulunması halinde yapılan ret işlemi için iptal talebinde bulunulabilir.

REDDİ MİRAS HANGİ SÜREDE YAPILIR?

Reddi miras için kanunda üç aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Yani, miras bırakanın yaşamını yitirmesinden ya da mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunulmalıdır.

