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Reddit CEO'sundan TikTok için şoke eden iddia!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Reddit CEO'su Steve Huffman TikTok hakkında endişe verici bir açıklama yaptı. Huffman, açıklamasında Tiktok'u bir parazit olarak tanımladı. Peki Reddit'in başındaki isim TikTok için neden böyle bir suçlama yöneltti?

Reddit CEO'sundan TikTok için şoke eden iddia!

TikTok WhatsApp, Instagram ve Twitter'ın ardından popülerliğini arttıran bir başka uygulama oldu. Son zamanlarda iPhone 9 hakkındaki sızıntıların dahi yüklendiği bir mecra olarak karşımıza çıkan TikTok çeşitli iddiaların da hedefi. Bu sefer iddiaların kaynağı ise bir başka sosyal ağ olan Reddit'in CEO'su Steve Huffman.

STEVE HUFFMAN: TİKTOK CASUS BİR YAZILIMDIR

Reddit CEO'su Steve Huffman bir konferansa katıldı. Konferansta konuşan Huffman TikTok hakkında da bir açıklama yapma gereği duydu. Reddit'in başındaki isim TikTok'u parazitik olarak tanımladı ve uygulamanın cihazları kimliklerine göre kaydettiğini, kullanıcıların hareketlerini adım adım izlediğini söyledi.

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TİKTOK İDDİALARI REDDETTİ

Steven Huffman, TikTok için herkese uyarıda bulunuyor. Çevresindeki herkese bu casus yazılımı telefonlarına kurmamalarını söylediğini belirten Huffman, TikTok'a yönelik suçlamalarını yineledi. Daha önce hakkında Çin hükümeti ile ortak çalıştığına dair iddialar çıkan ve ABD'de hakkında çeşitli davalar açılan TikTok ise Huffman'ın suçlamalarının asılsız olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti.

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Tiktok Reddit Steve Huffman sosyal medya Uygulama

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