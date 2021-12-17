Reddit halka arz yolunda büyük bir adım attı

Duyuru, SEC’in onayından sonra gerçekleşmesi beklenen halka arz konusu hakkında çok az ayrıntı sundu. Sosyal ağ Reddit ayrıca, ne kadar hisse teklif edileceğini henüz belirlemediğini söyledi. Bir halka arz için hazırlanırken yakın gelecekte bir ilk değerleme ortaya konacak, ancak Ağustos ayında bir fonlama turunda 10 milyar doların üzerinde bir değerleme ile 700 milyon dolar toplandığını belirtmekte fayda var.

Reuters’e göre Reddit, Eylül ayında New York’ta planlanan halka arz için danışman olarak yatırım bankacıları ve avukatları işe almaya çalıştı. Halka arzın zamanlaması piyasa koşullarına bağlı olacak olsa da, Reddit görünüşe göre şirketin önümüzdeki yıl gerçekleştiğinde 15 milyar doların üzerinde bir değere sahip olacağını umuyordu. Mart ayında şirket, Snap’in halka arzını 2017’de yeniden yöneten Drew Vollero’yu finans müdürü olarak işe aldı.

POPÜLARİTESİNİ ARTIRIP YÜKSEK REKLAM GELİRİ ELDE ETTİ

Sosyal medya platformu 2005 yılında kuruldu ve o zamandan beri bir haber toplayıcı, mesajlaşma panosu ve sosyal medya sitesi olarak popülaritesini artırdı. Bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk kez 2020’nin aynı döneminde elde ettiğinden yüzde 192 daha fazla olan 100 milyon dolarlık reklam geliri elde etti. İleriye dönük olarak, video ve sesi web sitesine dahil etmenin daha fazla yolunu bulmayı amaçlıyor, bu da daha da büyük reklam kazançlarına yol açabilecek.

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