Reddit hesap silme ve hesap kapatma: Reddit hesabı nasıl silinir ve Reddit hesap silme nasıl yapılır? Reddit hesabı nasıl kapatılır?

Reddit hesap silme ve kapatma işlemi oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Reddit hesabınızı silmek için birkaç adımı takip etmeniz yeterli olur. Reddit hesap silme işlemi yapmak için öncelikle Reddit'te hesap ayarları sayfasına girilmelidir. Daha sonra ise sayfanın en altına kaydırılıp "delete account" butonu tıklanır ve hesap silme işlemleri başlar. Ayrıca reddit hesap silme linki işlemlerin kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.

Reddit hesabı nasıl silinir?

İlk olarak 2005 yılında iki öğrenci tarafından kurulan Reddit platformu kurulduğundan kısa bir süre sonra bütün dünya tarafından ilgi ve kabul gördü. Pek çok gündemin başlangıcı olan Reddit, bazı kullanıcılar tarafından bilinmese de dünyadaki en popüler sosyal medya platformlarından biri. Her sosyal medya platformu gibi Reddit de bazı kullanıcıları tarafından kapatılmak isteniyor. Reddit hesap kapatma işlemi için yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralanabiliyor:

Reddit hesap ayarları sayfasına gidilir ve sayfanın en alt kısmına kaydırılır,

Daha sonra "Delete Account" butonuna tıklanır ve hesabı silme işlemleri başlar,

Hesap sahibinin doğru olup olmadığının anlaşılması için mail adresine gönderilen şifre değişme mailine tıklayarak şifre değiştirilir,

Şifre değiştirildikten sonra hesaba tekrar giriş yapılır ve ayarlara sayfasına girilir,

Sayfanın alt kısmında yer alan "delete account" butonu tıklanır,

Reddit hesabını kapatma için yapılması gereken son işlem ise hesap silmeyi kabul ettikten sonra delete butonuna tıklamak olur.

Reddit hesap silme nasıl yapılır?

Reddit hesabını silmek birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir. Hesap silerken bilmeniz gereken bir nokta vardır. Reddit hesabını silme işleminin ardından Reddit’te yaptığınız paylaşımlar ve yorumlar silinmez, yalnızca kullanıcı adınız anonim hâle gelir. Reddit hesap silinmiyor hatası alındığı taktirde uygulamadan ya da web sitesinden kullanıcı ayarlarına girilerek "hesabı sil" (delete account) seçeneğine tıklanmalıdır. Bu şekilde hesap kapatılacaktır.

Kalıcı olarak Reddit hesabı nasıl silinir?

Reddit hesap silme mobil ve web sitesinden yapılabilir. Basit adımlarla Reddit hesap silme Android, iOS ve web sitesinden gerçekleştirmek mümkündür. Reddit’e giriş yapıp hesap ayarlarına girerek kullanıcı ayarlarından hesap silme işlemine başlayabilirsiniz. Kullanıcı ayarlarında en alt kısımda "hesabı sil" (delete account) seçeneği mevcuttur. Bu seçeneğe tıklayarak hesap şifrenizi girmeniz gerekir. Şifre girilmesinin ardından hesabınızın kalıcı olarak silineceğinden ve bu işlemin geri alınamayacağına dair bir uyarı ve onay kutucuğu gelir. Onaylayarak hesap kalıcı olarak kapatılabilir.