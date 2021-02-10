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Reddit'te ortaya çıktı: PS5 kontrolcüsü DualSense'te can sıkıcı sorun!

10.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Reddit'te ortaya çıktı: PS5 kontrolcüsü DualSense'te can sıkıcı sorun!

Bir Reddit kullanıcısı PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'te analog çubuk kayma sorunu yaşadığını paylaştı. Başka Reddit kullanıcıları ise DualSense analog çubuk kayma sorununu bir video ile destekledi. Söylenenlere göre sadece 10 günlük bir kullanım sonucu DualSense'te böyle bir sorun ile karşılaşılıyor.

PlayStation 5 2020'nin kasım ayında piyasaya sürüldü. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu yeniden tasarlanmış bir DualSense kontrolcüsü ile geliyordu. DualSense, tetik tuşları ile öne çıkıyordu. Ancak şimdilerde DualSense konusunda kullanıcıların önemli bir şikayeti var.

DUALSENSE ANALOG ÇUBUK KAYMA SORUNU İLE GÜNDEMDE

İddialara göre bir Reddit kullanıcısı, PS5 satın aldı. Fakat PS5'in DualSense kontrolcüsü satın alımdan 10 gün sonra analog çubuk kayma sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcının söylediğine göre Blutooth'u açıp kapatmak, denetleyiciyi sıfırlamak ve DualSense'i bir gece boyunca şarjda bırakmak gibi çözümler işe yaramadı ve ''DualSense Joy-Con drift'' olarak adlandırılan sorun çözülmedi. Reddit kullanıcısının bu şikayetine ise başka kullanıcılar da destek verdi.

VİDEO PAYLAŞTILAR

Bir başka Reddit kullanıcısı, DualSense analog çubuk kayma sorunu yaşadığını söyleyerek, karşılaştığı sorun hakkında bir video paylaştı. Söz konusu videoda, oyuncunun Destiny 2 oynadığı ancak silahın kendi kendine hareket ettiği görünüyor. Zira kullanıcı hiçbir şekilde parmaklarını oynatmıyor.

Dualsense Drift from r/PS5
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DualSense analog çubuk kayma sorunu, çıkan bilgilere göre Sony tarafından garanti kapsamına alınıyor. Yani Sony böyle bir sorunu garanti kapsamında ortadan kaldırıyor. Ancak sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilinmiyor.

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