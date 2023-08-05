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(Redemption) Çılgın Joe oyuncuları kimler, konusu ne? Çılgın Joe filmi ne zaman çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

05.08.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

(Redemption) Çılgın Joe oyuncuları ve konusu merak edildi. Jason Statham'ın başrolde olduğu film, aksiyon severleri ekran başına toplayacak. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, (Redemption) Çılgın Joe oyuncuları kimler, konusu ne? Çılgın Joe filmi ne zaman çekildi? Bu akşam Kanal D'de!

(Redemption) Çılgın Joe filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini Steven Knight üstleniyor. Aksiyon ve macera sevenlerin ilgiyle izlediği Çılgın Joe filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. İşte Çılgın Joe filmi ile ilgili merak edilenler...

ÇILGIN JOE FİLMİ KONUSU

Afganistan'da yaşadıklarından sonra kendisini Londra sokaklarında bulan Joey Jones bu travmatik geçmişinden uzaklaşmaya ve beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Bir çeteden kaçtığı esnasında Covent Garden'daki varlıklı bir adamın apartmanına sığınıp bu adamın kimliğini edinir. Artık hayat onun için daha kolaydır, her şey yolunda gider. Ta ki hamile olan kız arkadaşı ölü bulunana kadar. Joey Jones artık bu cinayeti çözecek, zorlu bir intikam mücadelesine girişecektir.

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ÇILGIN JOE FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham (Joseph Smith/Joey Jones, eski asker)
Agata Buzek (Rahibe Cristina, genç bir rahibe)
Christian Brassington (Max Forrester, bir katil)
Vicky McClure (Dawn)
Benedict Wong (Mr Choy)
Ger Ryan (Başrahibe)
Victoria Bewick (Isabel)

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Sang Lui (Tony)
Lillie Buttery (Cristina'nın gençliği)
Youssef Kerkour (Bouzanis)
Danny Webb (Damon)
Dai Bradley (Billy)
Bruce Wang (Tim)
Siobhan Hewlett (Tracey)
Steven Beard (Karl)


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