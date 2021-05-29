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RedMagic 6R lansmanla piyasaya sürüldü 

29.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu etkinlikte 94 ABD Dolar fiyat etiketine sahip Red Magic Watch Paslanmaz Çelik Sürümünü de tanıttı.

RedMagic 6R lansmanla piyasaya sürüldü 

Bu sürüm, şirketin daha önce piyasaya sürdüğü akıllı saatin yeni bir çeşididir. Cihaz, aynı zamanda ayarlanabilir esnekliği de destekleyen yeni bir paslanmaz çelik kayış ile donatılmıştır. Bu, giyilebilir cihaza daha kaliteli bir doku katacaktır. Smartwatch, 454ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.39 inç AMOLED ekrana sahip. Çoğu akıllı saate benzer şekilde, giyilebilir cihaz, kalp atış hızı izleme ve hatta kan oksijen tespiti de sunar.

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Ayrıca, yeni Red Magic Watch varyantı, kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak takip edebilen ve aynı zamanda başka aktivite izleme modları sunan yerleşik GPS işlevine de sahiptir. Kaputun altında, saat diğer küresel konumlandırma sistemleriyle de uyumlu bir Sony CXD5605 düşük güçlü çip ile donatılmıştır. 16 adede kadar spor modunu destekliyor ve hatta 5ATM su direnci sunar.
Bu cihazın teknik özelliklerinin çoğu temel modele benzer olsa da, şirket daha uzun pil ömrüne sahip yeni varyantı piyasaya sürdü. Bu, yeni sürümde pil ömrünü 15 günden 20 güne çıkarır ve ayrıca en son yazılımla birlikte gelir. Akıllı saat yaklaşık olarak 750 liraya satılacak. Bunun ile birlikte cihazın global pazarda ne kadarlık bir etiket fiyatına sahip olacağı bilinmiyor. Ancak cihazın sadece Çin ile sınırlı kalma ihtimali çıkabilecek üst bir varyantın küresel pazarda satışa çıkma ihtimali yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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