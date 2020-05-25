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Redmi 10X hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni telefonlarını ardı arkasına tanıtmaya devam ediyor. Koronavirüs dinlemeden telefon tanıtmaya devam eden firma, 26 Mayıs 2020 tarihinde karşımıza Redmi 10X ve 10X Pro modelleri ile çıkacak.

Redmi 10X hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Gücünü MediaTek’in yeni yonga seti olan Dimensity 820‘den alacak olan bu modeller hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Redmi 10X’te 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörlü arka kamera kurulumunun yer alacağı biliniyordu. Bugün ise Pro modelinde ise bugün ekstradan bir kameranın daha olacağı ortaya çıktı. Bu kameranın muhtemelen makro lens olacağını söyleyebiliriz.

Düz modelde 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonları bulunacakken, Pro modelde ise 8 GB RAM yer alacak. Her iki modelin de 6.57 inç büyüklüğünde 2400  × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran ile geleceği söyleniyor.
64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelecek olan bu modellerin 300 dolar ila 350 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. microSD kart ile 2 TB’a kadar hafıza artırımı sunacak olan 10X ailesinin Türkiye’de de satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.

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