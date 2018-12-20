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Redmi 7: Su damlası çentiği, çift kamera, 2900 mAh…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

Su damlası çentiğine sahip Xiaomi Redmi 7, TENAA’den sertifikasını aldı. İşte bununla birlikte ortaya çıkan tüm detaylar!

Redmi 7: Su damlası çentiği, çift kamera, 2900 mAh…

Son dönemin en iyi çıkış yakalayan şirketlerinden olan Xiaomi’nin, 2019 yılında pazara damga vuracak telefonları yavaş yavaş netleşiyor. Elbette çok satanlar listesinde iyi yer tutan Redmi ailesinin yeni nesli de bunlar arasında yer alacak. Mamafih 2019’da görev alacak olan Redmi 7‘ye dair somut veriler elimize ulaşmaya başladı.

Çin’in resmi sertifika kurumlarından TENAA’in veritabanına göre yeni Redmi, popüler tasarım anlayışını sürdüren telefonlardan olacak. Bu bağlamda paneli ortalayan ufak çentik, ön yüzde dikkat çeken tek unsur.

Arka tarafta ise dikey yerleştirilen, yapay zeka destekli çift kamera kurulumu yer alıyor. Parmak izi okuyucu da bu tarafa konumlandırılmış. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişinin de kendini gösterdiğini belirtelim.

M1901F9T model numaralı Redmi 7’nin açığa çıkan teknik özellikleri ise şunlardan oluşuyor: 147.76×71.89×7.8 mm boyutlar, 5.84 inç ekran, 2900 mAh batarya ve çift arka kamera.

Xiaomi’nin yeni orta seviye telefonunun diğer detayları hala gizemini koruyor. Ayrıca çıkış tarihi hakkında da henüz bir bilgi basının eline ulaşmış değil.

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Redmi 7 Xiaomi Redmi 7 TENAA

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