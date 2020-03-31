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Redmi 9 için çalışmalara başlandı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:35 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markası Redmi’nin geçen yıl Aralık ayında Redmi 9 modelinin MediaTek Helio G70 yonga setinden besleneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi telefonla ilgili yeni ayrıntılar sızdırıldı. Telefonun Redmi K30 / POCO X2‘ye benzeyen kamera yapısı ile geleceği sızdırılan kanlı canlı görüntüsü ile ortaya çıktı.

Redmi 9 için çalışmalara başlandı! İşte özellikleri

Son gelen sızıntılar, Redmi 9'un MediaTek Helio G80 tarafından besleneceğini ve bu ayın başlarında realme 6i’de ilk çıkışını yapan Helio G70’ten biraz daha hızlı olacağını gösteriyor.

REDMİ 9 ÖZELLİKLERİ

Kameralara gelince, telefonun 13 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel ultra geniş kamera + 5 megapiksel makro+ 2 megapiksel derinlik sensörü ile geleceği söyleniyor. Sızıdılan görsel ile Redmi Note 9 Pro serisindeki yana konumlandırılan parmak izi okuyucusunun bu modelde telefonun arka bölümünde yer alacağı da kanıtlanmış oldu.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak mor, yeşil ve daha fazla renk seçeneğinin bu modelde olacağı söyleniyor.

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Gelen bilgilere göre; telefonda, 4 GB RAM + 64 GB depolama yer alacak. 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde nokta çentik ekran ile gemesi beklenen bu modelde 5.000 mAh kapasitesinde bataryanın yer alacağı söyleniyor.

Redmi 9’un normal şartlar altında 2020’nin ilk çeyreğinde tanıtılıp satışa sunulması gerekiyordu. Ancak küresel çapta olan COVID-19 salgınından dolayı bu lansman maalesef ki ertelendi.

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Xiaomi Redmi Redmi 9 Redmi 9 özellikleri akıllı telefon

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