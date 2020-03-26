Redmi, 98 inçlik Redmi Smart TV MAX modelini tanıttı

Redmi Smart TV MAX olarak geçen bu televizyon tam 98 inç ekran büyüklüğüne sahip.

REDMİ SMART TV MAX ÖZELLİKLERİ

98 inç büyüklüğünde 3840 × 2160 çözünürlüğünde (4K) 178 derece görüş açılı HDR 10, MEMC destekli 192 dinamik ışıklı ekran ile gelen bu televizyon, oldukça ince çerçevesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Akıllı TV olmanın hakkını veren bu modelde 1.9 GHz hızında çalışan Amlogic Cortex dört çekirdekli Cortex A55 T972 12nm yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelen Redmi’nin televizyonu DTS audio ve Dolby Audio desteğine de sahip.

REDMİ SMART TV MAX FİYATI

Yaklaşık olarak 2.800 dolar gibi oldukça yüksek fiyattan satışa sunulacak olan bu model tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye sınırları içerisine giremeyecek.

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