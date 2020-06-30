Redmi 9C'ye çok hızlı cevap: Realme C11 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme ile Xiaomi birbiriyle rekabet eden firmalardan sadece ikisi. Bu rekabetin varlığı bugün yapılan iki farklı tanıtım ile bir kez daha kanıtlandı. Zira önce Xiaomi, Redmi 9A ve Redmi 9C ile giriş seviyesinde tuşlu telefonların fiyatına yakın akıllı telefonlarını tanıttı. Daha sonra Realme ise herkesi şaşırtarak, oldukça hızlı bir şekilde bu iki telefona cevap verdi. Realme'nin Xiaomi'ye cevabı Realme C11 oldu.

REALME C11 ÖZELLİKLERİ

Realme C11 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın hemen altında MediaTek Helio G35 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda herhangi bir parmak izi okuyucu yok. Fakat merak etmeyin, telefon yüz tanıma özelliğini bünyesinde barındırıyor. Realme markalı akıllı telefon, gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.Gördüğünüz gibi teknik kısımlar neredeyse Redmi 9C ile aynı. Fakat dananın kuyruğu tasarımda ve kamera özelliklerinde kopuyor.

Realme C11'de 13 MP ana kamera + 2 MP portre kamera var. Yani akıllı telefon arka tarafında çift kamera kurulumuna sahip. Bu noktada Redmi 9C'nin üçlü bir kamera kurulumuyla geldiğini belirtmeden geçmeyelim. Realme'nin yeni akıllı telefonunun ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde.

REALME C11 FİYATI

Realme C11 fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Realme C11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

