Redmi AirDots 3 Pro kablosuz kulaklık görücüye çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi AirDots 3 Pro'nun adını ilk kez duymuyoruz. Çünkü Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, önceki günlerde AirDots 3 Pro hakkında bazı detaylar paylaşılmıştı. Redmi, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahip olan Redmi AirDots 3 Pro'yu artık resmileştirdi.

REDMI AIRDOTS 3 PRO TANITILDI

Redmi AirDots 3 Pro kablosuz kulaklık, 35 dB'e kadar gürültü azaltmayı destekliyor. Ayrıca kulaklık 69 ms düşük gecikme sunuyor. Bu da özellikle oyun tutkunlarının dikkatini çekebilecek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Aynı anda iki akıllı telefona bağlanabilen AirDots 3 Pro, sapsız bir tasarıma sahip. Kulaklık 6 saat dinleme süresi, şarj kutusuyla ise 28 saat dinleme süresi sunabiliyor.

Tasarım konusuna gelirsek, kulaklığın şarj kutusunun uzun ve oval bir şekle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklıklar ise geçmişte gördüğümüz AirDots modellerinin tasarımlarına benziyor. USB Type-C bağlantı noktasıyla gelen şarj kutusu Qi kablosuz şarjı da destekliyor.

İŞTE REDMI AIRDOTS 3 PRO'NUN FİYATI

AirDots 3 Pro'nun fiyatı 349 yuan (yaklaşık 55 dolar) olarak açıklandı. Kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

