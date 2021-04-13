Redmi'den oyuncu telefonu geliyor! Resmi paylaşım yapıldı

Xiaomi oyuncu telefonunu alanında Black Shark firmasıyla faaliyet gösteriyor. Ancak Xiaomi'nin diğer bir markası olan Redmi'nin de bu alana girebileceği söyleniyordu. Bu söylentiler son zamanlarda ayyuka çıkmıştı. Nitekim, Redmi Weibo üzerinden Redmi oyuncu telefonu için önemli bir paylaşıma imza attı.

REDMİ'NİN İLK OYUNCU TELEFONU YOLDA

Redmi, Weibo'da paylaştığı poster ile oyuncu telefonu çıkartacağını doğruladı. Posterde Call of Duty: Mobile'ın ismi de yer aldı. Muhtemelen Redmi, ilk oyuncu telefonu için Call of Duty: Mobile ile bir ortaklık geliştirdi. Bunun dışında posterde arka tarafı görünen telefonun Redmi K40 serisine benzediğini söylememiz gerek.

REDMİ'NİN OYUNCU TELEFONUNDAN NELER BEKLİYORUZ?

Redmi'nin ilk oyuncu telefonunun özellikleri için birçok iddia mevcut. Bu iddialar, telefonun OLED bir panele sahip olacağını, MediaTek Dimensity 1200 yonga setine ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Ayrıca Redmi'nin oyuncu telefonundan 65W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil beklentisi var. 305-380 dolar arası bir fiyata sahip olacağı iddia edilen telefon, Redmi'nin paylaştığına göre nisan ayının sonunda tanıtılacak.

