Redmi G 2021 için hazır olun

Yeni Hurricane Cooling 3.0, çift 12V büyük fan, beş tamamen bakır ısı borusu ve dört hava çıkışı konfigürasyonu içerecek. Teaser görüntüsü, dizüstü bilgisayarın altındaki iki ısı dağıtma fanını gösteriyor.

Redmi Sözcüsü bu girişimi “Redmi’nin marka misyonu, yüksek kaliteli ürünleri popüler hale getirmek ve aynı kalitede yenilmez, yüksek performanslı bir ışık peşinde oyun kitabı olmaktır, böylece oyunları seven her oyuncu, yüksek kaliteli hafif takip oyun deneyiminin keyfini çıkarabilir. Bir Redmi G oyun dizüstü bilgisayar neslinin yeni hedefi..” olarak özetledi.

Bugün erken saatlerde şirket, yaklaşmakta olan Redmi G 2021 oyun dizüstü bilgisayarının içini ortaya koyan yeni bir teaser görseli paylaştı . Redmi tarafından paylaşılan görsele göre, oyun dizüstü bilgisayarı, özel bir Nvidia RTX 3060 grafik işlemcisi ile eşleştirilmiş AMD Ryzen 7 5800H işlemci tarafından desteklenecek.

Şirkete göre, RTX 3060 ile Redmi G 2021, 130W’lık tam güç tüketimine ulaşabilir. Redmi, gerçek performansın dört gözle beklemeye değer olduğunu söylüyor. Yaklaşan dizüstü bilgisayarın, oyunlara daha gerçekçi görsel efektler getirmek için bir ışın izleme özelliği ile geleceği söyleniyor.

Bu arada, JD.com’daki Redmi G 2021’in ön rezervasyon sayfası, biri AMD tarafından desteklenen ve diğeri Intel yonga seti tarafından desteklenen iki dizüstü bilgisayar modelini gösteriyor.

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